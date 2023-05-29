Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что после исчезновения диктатора внутри России может начаться борьба за власть.
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Что будет после смерти Путина
Андрей Юсов заявил, что существует много сценариев, которые могут развернуться в случае, если о смерти Владимира Путина станет известно. Но ждать, что кто-то конкретный из российской верхушки займет его место, не стоит. По словам спикера, в истории России уже были периоды, когда структура власти существенно менялась – и "семибоярщина", и "семиолигарщина".
После этого начнут строить новую конструкцию в новых реалиях: политических, геополитических и, возможно, географических. То есть будет какое-нибудь другое место, не место Путина. А обсуждать пока какие-то конкретные фамилии нет смысла,
– сообщил начальник ГУР Минобороны.
Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов убежден, что у Путина есть не менее трех двойников. Все они иногда появляются в медийном пространстве, однако их достаточно легко отличить по чертам лица. Глава украинской разведки напомнил также и о болезни российского президента, которая тянется еще с 2021 года, однако пока никаких обновлений о его состоянии нет.
"На вопрос: "Умрет ли он завтра?" – нет, не умрет. Самые высококачественные материалы применяются для его лечения, лучшие специалисты со всего мира. Это не только российская медицина", – заявил Буданов.
Что происходит с властью в России: последние новости
- Западные СМИ убеждены, что власть Путина в России не такая и всеобъемлющая. Главарь "Вагнера" Пригожин снова пытается подорвать авторитет диктатора. На этот раз – потому, что не получил от Путина какую-то обещанную награду за Бахмут.
- Российский оппозиционный политик Вячеслав Мальцев убежден, что власти в России уже давно нет как таковой, а смута началась еще в 2016 году. В настоящее время у оккупантов государственный инструмент не действует, а властью себя называют преступные группировки.
- Да и российские пропагандисты уже не в восторге от Путина. На телевидении оккупанты уже в открытую предлагают его устранить. После того, как один из спикеров заявил, что только после ухода Путина с поста Россия вернется в Европу и наладит отношения с другими государствами, пропагандисты вдруг решили "сделать паузу".