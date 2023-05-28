Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик, журналист, общественный деятель Вячеслав Мальцев. Он отметил один из ключевых инструментов и откровенно высмеял его деятельность.
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"Раньше я говорил, если царь не знает, что происходит, его надо сажать в психушку. Если он знает, что происходит и не препятствует этому, его надо сажать в тюрьму. Если он знает, что происходит и потакает этому, его надо сажать на кол", – категорически заявил оппозиционный политик.
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Армия – танк с табуреткой
Мальцев подчеркнул, что в настоящее время ни один из государственных инструментов в России не действует. И один из них – армия.
"Танк с табуреткой – армия Путина с разваливающимися автоматами. Пригожин собирает зэков и отправляет их на фронт. Почему он это делает, потому что такой государственный инструмент, как армия отсутствует. Как работает полиция, спецслужбы – я смеюсь над этим", – сказал журналист.
Он привел красноречивый пример, как спецслужбы искали предполагаемого подозреваемого по месту жительства в России, а тот давно находится за границей. Это свидетельствует об абсолютном отсутствии спецслужб, оперативной и полицейской работе. Они не занимаются обслуживанием режима, потому что сам режим не может требовать этого.
Ежедневно Россия горит. Путин позиционирует себя как авторитетного диктатора, а у него все деньги украли под ноль. На местах все разворовали,
– отметил еще одну проблему Мальцев.
Распад России: когда и какие последние новости
- От России уже могут отделиться определенные регионы. Речь идет о Чечне и Дагестане. А также может образоваться серая зона в приграничных с Украиной областях: в Курской, Брянской, Воронежской, Белгородской и Ростовской.
- Большинство регионов России стремятся получить независимость, поскольку им не выгодно кормить Москву. В частности, это следующие ключевые области от Калининграда до Владивостока. Запад должен готовиться к таким процессам.
- Основной причиной распада России станет ее военное поражение. Путин получит тотальное недоверие. И страна начнет ослабевать из своей столицы – Москвы.