Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. По его словам, Украине выгодна гражданская война на территории России.

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Чечня и Дагестан могут отделиться

Загородний отметил, что 90% населения Чечни – это этнические чеченцы. Там есть элиты и экономическая база для независимости республики от России. Чеченцы имеют внешнюю границу, что позволит им организовать внешнюю торговлю.

Кроме того, есть определенные исторические предпосылки для отделения Ичкерии от страны-агрессора. Он вспомнил, что уже происходили две чеченские войны.

Также политолог считает, что большие перспективы быть отдельно от России есть у республики Дагестан.

В Дагестане тоже достаточно организованное общество. Есть выход к Каспийскому морю, есть даже нефть. Поэтому в этих регионах теоретически может что-то начаться,

– предположил он.

Серая зона у границы с Украиной

Тарас Загородний спрогнозировал, что может образоваться серая зона в регионах, которые расположены возле границы с Украиной: Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская и Ростовская области. Российским властям будет достаточно трудно контролировать ситуацию там.

"Если россияне будут перебрасывать войска, например, из Запорожья и Донбасса, то могут оказаться в ситуации, которая была в Харьковской области, когда они перебрасывали войска на Херсонскую область, чтобы удержать правобережье. Они получили вакуум безопасности в Харьковской области, результат которого мы знаем", – добавил политолог.

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