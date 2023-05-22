В ночь на понедельник, 22 мая, начали появляться первые сообщения, что в Белгороде происходит что-то странное. Подробно о "хлопке", заходе в регион "Русского добровольческого корпуса" и другом – читайте в материале 24 Канала.

К теме Российские добровольцы – на Белгородщине и Брянщине: уничтожен пункт ФСБ, в регионе слышны взрывы

Добровольцы в Белгороде

В телеграм-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК) около 09:30 констатировали, что еще ночью пересекли границу с Россией. В подтверждение этому они показали видео, на котором видны бойцы РДК.

Позади них виднеются знаки с наименованиями таких населенных пунктов, как Безлюдовка Белгородской области, а также Чуровичи и Любимовка – Брянской.

Россия скоро будет свободной. Мы на Родине. Мы дома. Время борьбы за свободу России настало,

– слышно на видео.

Бойцы РДК пересекли границу с Россией: смотрите видеоподтверждение

Что такое РДК "Русский добровольческий корпус" – это военное подразделение ВСУ, сформированное в августе 2022 года из этнических россиян. Входит он в Интернациональный легион ТрО Украины.

Источник: Википедия

Через некоторое время в легионе "Свобода России" призвали жителей Белгородщины оставаться дома и не сопротивляться: "Мы вам не враги. В отличие от путинских зомби, мы не трогаем гражданских и не используем их в своих целях. Свобода уже близко", – написали в батальоне, который воюет на стороне ВСУ.

Около 13:00 в телеграм-канале легиона опубликовали кадр, на котором виден один из первых флагов свободной России над освобожденным городом.



Бело-сине-белый флаг развевается над Белгородщиной / Фото легиона "Свобода России"

Что такое "Свобода России" Это легион, сформированный в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения. В его состав входят бывшие военные вооруженных сил России, а также много белорусов. Главный символ структуры – бело-сине-белый флаг, ставший главным атрибутом антивоенных протестов после 24 февраля. От РДК легион отличается тем, что в его составе могут быть бывшие российские пленные.

Источник: Википедия

Собственно, впоследствии добровольцы сообщили, что "Свобода России" совместно с РДК освободили населенный пункт Козинка на Белгородщине, а в Грайворон зашли передовые отряды.

Какие города начали освобождать российские добровольцы: смотрите на карте

Сетью начали распространять ролики, на которых можно увидеть колонны техники и военных. Кроме того, впечатляют кадры, на которых горит пограничный пункт "Грайворон" в Белгородской области.

Как горел КПП в Белгородской области: смотрите видео из росСМИ

Военная техника российских добровольцев: смотрите видео РДК

Реакция России

Первым было видео экстренного утреннего заседания белгородских чиновников по поводу "тревожной ситуации" в регионе. На нем один из вражеских чиновников говорил о ночном хлопке в регионе, а затем оговорился, что есть также плохие новости из одной из воинских частей области.

Власти Белгродщины заявили о "плохих новостях": смотрите видео

Впоследствии губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что якобы в Белгородской области действует диверсионно-разведывательная группа Вооруженных Сил и происходит массированная информационная атака на фоне новостей о том, что в Грайворонском районе – обстрелы. Вместе с тем, он констатировал, что никто из мирных жителей не пострадал.

Объяснение украинской разведки

В комментарии "Суспільне" представитель Главного управления разведки Андрей Юсов около 15:00 22 мая заявил, что легион "Свобода России" и РДК проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности". Нужна она для защиты украинцев.

Обратите внимание! В то же время проект "Хочу жить", призванный сохранить жизнь оккупантам, которые не хотят воевать против Украины, распространил видеообращение главы ГУР Кирилла Буданова. В нем глава разведки обращается по-русски к оккупантам и констатирует, что у них есть выбор: "Умереть или жить". Отметим, что во время речи Буданов не сказал ни слова о ситуации в Белгороде, но найти связь между роликом и новостями из этого региона на западе России – не сложно.

Подробно о "хлопке"