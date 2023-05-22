Глава украинской разведки напомнил российским захватчикам, что уже в течение года они не могут достичь ни одной цели, поставленной в начале полномасштабного вторжения. По словам Буданова, это обращение адресовано россиянам, которым удалось выжить во время войны в Украине.

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Оккупантам предлагают сдаться

Будет еще хуже. У вас есть выбор – умереть или спасти свою жизнь,

– сказал начальник ГУР.

Обращение Буданова к российским военным: смотрите видео

Глава ГУР рассказал о государственном проекте "Хочу жить", который помогает российским военнослужащим. Спецподразделения ГУР уже вывели сотни российских солдат через линию фронта, так что теперь они в безопасности и живут в нормальных условиях.

Кроме того, Буданов сказал, что оккупанты, добровольно сдавшиеся в плен, имеют возможность вернуться в Россию уже после войны или не возвращаться туда вообще.

"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать, пока вас убьют или ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки", – подчеркнул глава разведки.

Добавим, что Буданов записал это видеообращение, собственно, на фоне событий в Белгородской и Брянской областях России.

Что происходит в России: коротко