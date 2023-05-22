Глава української розвідки нагадав російським загарбникам, що вже протягом року вони не можуть досягнути ні однієї цілі, поставленої на початку повномасштабного вторгнення. За словами Буданова, це звернення адресоване тим росіянам, яким вдалось вижити під час війни в Україні.

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Окупантам пропонують здатися

Буде ще гірше. У вас є вибір – померти або врятувати своє життя,

– сказав начальник ГУР.

Звернення Буданова до російських військових: дивіться відео

Голова ГУР розповів про державний проєкт "Хочу жити", який допомагає російським військовослужбовцям. Спецпідрозділи ГУР вже вивели сотні російських солдатів через лінію фронту, тож тепер вони в безпеці й живуть в нормальних умовах.

Крім того, Буданов сказав, що окупанти, які добровільно здались в полон, мають можливість повернутися до Росії вже після війни або не повертатися туди взагалі.

"Ви можете закінчити війну вже зараз, не потрібно чекати, поки вас вб'ють чи поранять. Звертайтесь в проєкт "Хочу жити" і ми допоможемо витягнути вас з м'ясорубки, що наближається", – підкреслив очільник розвідки.

Додамо, що Буданов записав це відеозвернення, власне, на тлі подій у Бєлгородській та Брянській областях Росії.

Що відбувається в Росії: коротко