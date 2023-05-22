У ніч проти понеділка, 22 травня, почали з'являтись перші повідомлення про те, що в Бєлгороді коїться щось дивне. Детально про "бавовну", захід у регіон "Російського добровольчого корпусу" та інше – читайте в матеріалі 24 Каналу.
До теми Російські добровольці – на Бєлгородщині та Брянщині: знищений пункт ФСБ, у регіоні чути вибухи
Добровольці у Бєлгороді
У телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" близько 09:30 констатували, що ще вночі перетнули кордон з Росії. Як підтвердження цього вони навели відео, на якому видно бійців РДК.
Позаду них видніються знаки з найменуваннями таких населених пунктів, як Безлюдівка Бєлгородської області, а також Чуровичі та Любимівка – Брянської.
Росія скоро буде вільною. Ми на Батьківщині. Ми вдома. Час боротьби за свободу Росії настав,
– чути на відео.
Бійці РДК перетнули кордон з Росією: дивіться відеопідтвердження
Що таке РДК"Російський добровольчий корпус" – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.
Джерело: Вікіпедія
Через певний час у легіоні "Свобода Росії" закликали жителів Бєлгородщини залишатися вдома та не чинити опір: "Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько", – написали у батальйоні, що воює на боці ЗСУ.
Близько 13:00 в телеграм-каналі легіону опублікували кадр, на якому видно один з перших прапорів вільної Росії над звільненим містом.
Біло-синьо-білий прапор майоріє над Бєлгородщиною / Фото легіону "Свобода Росії"
Що таке "Свобода Росії"Це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів. Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.
Джерело: Вікіпедія
Власне, згодом добровольці повідомили, що "Свобода Росії" спільно з РДК звільнила населений пункт Козинка на Бєлгородщині, а в Грайворон зайшли передові загони.
Які міста почали звільняти російські добровольці: дивіться на карті
Мережею почали поширювати ролики, на яких можна побачити колони техніки та військових. Окрім того, вражають кадри, на яких палає прикордонний пункт "Грайворон" на Бєлгородщині.
Як горів КПП у Бєлгородській області: дивіться відео з росЗМІ
Військова техніка російських добровольців: дивіться відео РДК
Реакція Росії
Першим було відео екстреного ранкового засідання бєлгородських чиновників щодо "тривожної ситуації" в регіоні. На ньому один з ворожих посадовців говорив про нічну бавовну в регіоні, а потім обмовся, що є також погані новини з однієї з військових частин області.
Влада Бєлгродщини заявила про "погані новини": дивіться відео
Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що нібито на Бєлгородщині діє диверсійно-розвідувальна група Збройних Сил і відбувається масована інформаційна атака на фоні новин про те, що в Грайворонському районі – обстріли. Разом з тим він констатував, що ніхто з мирних жителів не постраждав.
Пояснення української розвідки
У коментарі "Суспільне" речник Головного управління розвідки Андрій Юсов близько 15:00, 22 травня заявив, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.
Детально про "бавовну"
- Близько 02:00, 22 травня російські телеграм-канали повідомили про "бавовну" на Бєлгородщині в районі села Головчине. Окупанти запевнили, що розцвіла вона внаслідок атаки БпЛА.
- На певний час після цього цвітіння "бавовни" призупинилося, однак близько 09:00 знову відновилося. Через декілька годин окупанти підбили підсумки того, що ж сталося вранці.
- За їхніми словами, були пошкоджені певні інфраструктурні об'єкти, машини та паркани у таких населених пунктах, як Антонівка, Козинка, Гора-Поділ, Замостя, Нова Таволжанка.
- Разом з тим ще раз наголосимо, що жертв чи постраждалих серед цивільного населення внаслідок цього немає.