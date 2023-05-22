У ніч проти понеділка, 22 травня, почали з'являтись перші повідомлення про те, що в Бєлгороді коїться щось дивне. Детально про "бавовну", захід у регіон "Російського добровольчого корпусу" та інше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Російські добровольці – на Бєлгородщині та Брянщині: знищений пункт ФСБ, у регіоні чути вибухи

Добровольці у Бєлгороді

У телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" близько 09:30 констатували, що ще вночі перетнули кордон з Росії. Як підтвердження цього вони навели відео, на якому видно бійців РДК.

Позаду них видніються знаки з найменуваннями таких населених пунктів, як Безлюдівка Бєлгородської області, а також Чуровичі та Любимівка – Брянської.

Росія скоро буде вільною. Ми на Батьківщині. Ми вдома. Час боротьби за свободу Росії настав,

– чути на відео.

Бійці РДК перетнули кордон з Росією: дивіться відеопідтвердження

Що таке РДК "Російський добровольчий корпус" – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.

Джерело: Вікіпедія

Через певний час у легіоні "Свобода Росії" закликали жителів Бєлгородщини залишатися вдома та не чинити опір: "Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько", – написали у батальйоні, що воює на боці ЗСУ.

Близько 13:00 в телеграм-каналі легіону опублікували кадр, на якому видно один з перших прапорів вільної Росії над звільненим містом.



Біло-синьо-білий прапор майоріє над Бєлгородщиною / Фото легіону "Свобода Росії"

Що таке "Свобода Росії" Це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів. Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.

Джерело: Вікіпедія

Власне, згодом добровольці повідомили, що "Свобода Росії" спільно з РДК звільнила населений пункт Козинка на Бєлгородщині, а в Грайворон зайшли передові загони.

Які міста почали звільняти російські добровольці: дивіться на карті

Мережею почали поширювати ролики, на яких можна побачити колони техніки та військових. Окрім того, вражають кадри, на яких палає прикордонний пункт "Грайворон" на Бєлгородщині.

Як горів КПП у Бєлгородській області: дивіться відео з росЗМІ

Військова техніка російських добровольців: дивіться відео РДК

Реакція Росії

Першим було відео екстреного ранкового засідання бєлгородських чиновників щодо "тривожної ситуації" в регіоні. На ньому один з ворожих посадовців говорив про нічну бавовну в регіоні, а потім обмовся, що є також погані новини з однієї з військових частин області.

Влада Бєлгродщини заявила про "погані новини": дивіться відео

Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що нібито на Бєлгородщині діє диверсійно-розвідувальна група Збройних Сил і відбувається масована інформаційна атака на фоні новин про те, що в Грайворонському районі – обстріли. Разом з тим він констатував, що ніхто з мирних жителів не постраждав.

Пояснення української розвідки

У коментарі "Суспільне" речник Головного управління розвідки Андрій Юсов близько 15:00, 22 травня заявив, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.

Зверніть увагу! В той таки час проєкт "Хочу жить", який покликаний зберегти життя окупантам, що не хочуть воювати проти України, поширив відеозвернення глави ГУР Кирила Буданова. На ньому очільник розвідки говорить російською мовою до окупантів та констатує, що в них є вибір: "Померти або жити". Зазначимо, що під час своєї промови Буданов не сказав ні слова про ситуацію в Бєлгороді, але знайти зв'язок між роликом та новинами з цього регіону на заході Росії – не складно.

Детально про "бавовну"