У ніч проти понеділка, 22 травня, почали з'являтись перші повідомлення про те, що в Бєлгороді коїться щось дивне. Детально про "бавовну", захід у регіон "Російського добровольчого корпусу" та інше – читайте в матеріалі 24 Каналу.

До теми Російські добровольці – на Бєлгородщині та Брянщині: знищений пункт ФСБ, у регіоні чути вибухи

У телеграм-каналі "Російського добровольчого корпусу" близько 09:30 констатували, що ще вночі перетнули кордон з Росії. Як підтвердження цього вони навели відео, на якому видно бійців РДК.

Позаду них видніються знаки з найменуваннями таких населених пунктів, як Безлюдівка Бєлгородської області, а також Чуровичі та Любимівка – Брянської.

Росія скоро буде вільною. Ми на Батьківщині. Ми вдома. Час боротьби за свободу Росії настав,
– чути на відео.

Бійці РДК перетнули кордон з Росією: дивіться відеопідтвердження

Що таке РДК

"Російський добровольчий корпус" – це військовий підрозділ ЗСУ, який сформували у серпні 2022 року з етнічних росіян. Входить він до Інтернаціонального легіону ТрО України.
Джерело: Вікіпедія

Через певний час у легіоні "Свобода Росії" закликали жителів Бєлгородщини залишатися вдома та не чинити опір: "Ми вам не вороги. На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько", – написали у батальйоні, що воює на боці ЗСУ.

Близько 13:00 в телеграм-каналі легіону опублікували кадр, на якому видно один з перших прапорів вільної Росії над звільненим містом.


Біло-синьо-білий прапор майоріє над Бєлгородщиною / Фото легіону "Свобода Росії"

Що таке "Свобода Росії"

Це легіон, який сформували у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення. До його складу входять колишні військові збройних сил Росії, а також чимало білорусів. Головний символ структури – біло-синьо-білий прапор, який став головним атрибутом антивоєнних протестів після 24 лютого. Від РДК легіон відрізняється тим, що в його складі можуть бути колишні російські полонені.
Джерело: Вікіпедія

Власне, згодом добровольці повідомили, що "Свобода Росії" спільно з РДК звільнила населений пункт Козинка на Бєлгородщині, а в Грайворон зайшли передові загони.

Які міста почали звільняти російські добровольці: дивіться на карті

Мережею почали поширювати ролики, на яких можна побачити колони техніки та військових. Окрім того, вражають кадри, на яких палає прикордонний пункт "Грайворон" на Бєлгородщині.

Як горів КПП у Бєлгородській області: дивіться відео з росЗМІ

Військова техніка російських добровольців: дивіться відео РДК

Першим було відео екстреного ранкового засідання бєлгородських чиновників щодо "тривожної ситуації" в регіоні. На ньому один з ворожих посадовців говорив про нічну бавовну в регіоні, а потім обмовся, що є також погані новини з однієї з військових частин області.

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Згодом губернатор регіону В'ячеслав Гладков заявив, що нібито на Бєлгородщині діє диверсійно-розвідувальна група Збройних Сил і відбувається масована інформаційна атака на фоні новин про те, що в Грайворонському районі – обстріли. Разом з тим він констатував, що ніхто з мирних жителів не постраждав.

У коментарі "Суспільне" речник Головного управління розвідки Андрій Юсов близько 15:00, 22 травня заявив, що легіон "Свобода Росії" та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки". Потрібна вона для захисту цивільних українців.

  • Близько 02:00, 22 травня російські телеграм-канали повідомили про "бавовну" на Бєлгородщині в районі села Головчине. Окупанти запевнили, що розцвіла вона внаслідок атаки БпЛА.
  • На певний час після цього цвітіння "бавовни" призупинилося, однак близько 09:00 знову відновилося. Через декілька годин окупанти підбили підсумки того, що ж сталося вранці.
  • За їхніми словами, були пошкоджені певні інфраструктурні об'єкти, машини та паркани у таких населених пунктах, як Антонівка, Козинка, Гора-Поділ, Замостя, Нова Таволжанка.
  • Разом з тим ще раз наголосимо, що жертв чи постраждалих серед цивільного населення внаслідок цього немає.