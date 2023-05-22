Відповідні відео бійці оприлюднили у своєму телеграмі. Військові заявили, що вони перетнули кордон з Росією та запевнили, що країна скоро буде вільна. Де розташовані ці населені пункти – читайте у тексті 24 каналу.

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Де розташовані населені пункти на Брянщині

Бійці РДК знову перетнули кордон Росії. Росія скоро буде вільною,

– заявили вони з Безлюдівки.

В іншому відео бійці додали, що вони на Батьківщині, вдома: "Час боротьби за свободу Росії настав".

Визволителі на Брянщині та Бєлгородщині: дивіться відео

Де розташована Безлюдівка у Бєлгородській області: дивіться на карті

Де розміщені Чуровичи Брянської області: дивіться на карті

Де розміщена Любимівка, що на Брянщині: дивіться на карті

Варто зазначити, що вищезгадані населені пункти розташовані доволі далеко одне від одного. Так, від Любимівки до Чуровичив орієнтовно 256 кілометрів на машині. Від Чуровичив до Безлюдівки вже понад 500 кілометрів.

Вже через деякий час у мережі з'явилося відео, на якому помітно пожежу. Ймовірно, горів прикордонний пункт Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).

Горів пункт ФСБ: дивіться відео з телеграм-каналів

Згодом бійці "Російського добровольчого корпусу" пояснили росіянам, що вони їм не вороги. Мешканців закликали залишатись вдома, не чинити опір та не боятись.

На відміну від путінських зомбі, ми не чіпаємо цивільних і не використовуємо їх у своїх цілях. Свобода вже близько,

– заявили бійці.

Що відбувається на Бєлгородщині