Над містом здійнявся стовп диму. Про це розповіли у низці місцевих телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.
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У Бєлгороді знову було гучно
Близько 22:00 23 травня низка російських пабліків повідомила про вибух неподалік залізничного вокзалу в Бєлгороді. Після цього в небо піднявся густий стовп диму.
У Бєлгород завітала "бавовна": відео
Згодом окупанти заявили про атаку дронів. Мовляв, з безпілотника скинули вибухівку на легковий автомобіль.
Інцидент трапився недалеко від залізничного вокзалу на Цивільному проспекті. На місце події вирушили оперативні служби.
Постраждав автомобіль: відео
Губернатор Бєлгородщини Вячєслав Гладков також прокоментував чергову "бавовну". Він підтвердив інформацію про БпЛА. Вибухівку нібито скинули на проїжджу частину.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці,
– заявив Гладков.
Внаслідок "бавовни" постраждало авто / Фото з російських телеграм-каналів
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На Бєлгородщині гаряче: коротко
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК ініціювали "звільнення" регіонів країни-терористки від режиму кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Операція розпочалася 22 травня.
- Добровольці вже "звільнили" Козинку, Грайворон та Гору-Подол. Місцева влада заявляла, що двоє цивільних зазнали поранень, однак загиблих не було.
- Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков повідомив, що президенту Росії доповіли про спробу прориву нібито "українських диверсантів" у Бєлгородську область.
- Проте варто зауважити, що речник ГУР МО Андрій Юсов спростував ці кремлівські звинувачення. За його словами, російські добровольці проводять операцію для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.