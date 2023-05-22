Події у Бєлгородській області пропагандистам прокоментував речник Кремля Дмітрій Пєсков, інформує 24 Канал. Він заявив, що кремлівському диктатору Владіміру Путіну повідомлено про спробу прориву "українських диверсантів" у Бєлгородську область.

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Знову брехня: що доповіли Путіну

Важливо зазначити, що посіпаки Путіна вкотре доповідають своєму диктатору брехню. Річ у тім, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували інформацію про "українську" ДРГ.

Речник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що легіон "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу" проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.

Він наголосив, що операцію проводять винятково громадяни Росії. Відтак, Україна не причетна до подій, що 22 травня відбуваються у Росії.

Водночас російська сторона навіть вигадала мету, чому Україні нібито вигідні диверсії в Бєлгородській області. За словами Пєскова, мета диверсій – "відвернути увагу від Бахмутського напрямку, мінімізувати політичний ефект від "втрати" українською стороною Бахмута".

Та тільки Пєсков не врахував те, що Україна не втратила Бахмут. Станом на 22 травня 2023 року, за даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, наші війська у Бахмуті контролюють певні об'єкти та приватний сектор в районі "Літак". Натомість росіяни здійснюють зачистку у деяких районах вщент знищеного Бахмута.

Також речник Кремля повідомив, що в Бєлгородській області триває робота з видавлювання диверсантів з російської території та знищення цієї ДРГ. Він зазначив, що сил і засобів на місці достатньо.

Що відбувається у Бєлгородській області