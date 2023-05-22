Від ранку з Росії надходять цікаві новини від добровольців, пише 24 Канал. Спершу бійці "Російського добровольчого корпусу" заявили, що перетнули кордон Росії та закликали росіян не чинити опір, адже вони не вороги для них.
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"Російський добровольчий корпус" звільняє Бєлгородську область
З Брянської і Бєлгородської областей почали надходити світлини та відео з нібито пожежею на прикордонному пункті Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).
Тепер же в легіоні "Свобода Росії" повідомили, що бійці "Російського добровольчого корпусу" буцімто повністю звільнили Козинку Бєлгородської області. У населений пункт Грайворон начебто зайшли передові загони.
Також у легіоні "Свобода Росії" зазначили, що добровольці просуваються далі та обіцяють, що Росія буде вільною.
Зміни на карті Росії вже зафіксували в команді DeepState. Зокрема, невелика частина Бєлгородської області стала сірою.
Карта Бєлгородської області стала частково сірою / Скриншот DeepState
Зазначимо, що населені пункти Козинка та Грайворон розташовуються неподалік від кордону України та Росії, зокрема поблизу Сумської області.
Як Росія реагує на події в Бєлгородській і Брянській областях
- На перших роликах, які з'явилися у мережі, було видно, як бійці "Російського добровольчого корпусу" нібито стоять попереду табличок, на яких видніються назви російських населених пунктів Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка.
- Крім того, зранку 22 травня повідомлялося про звуки "бавовни" в Грайворонському районі Бєлгородської області. Також у селі Головчиному спалахнула пожежа нібито після "атаки" БпЛА.
- Влада Бєлгородської області на тлі зазначених подій провела термінову нараду. Під час засідання посадовці заговорили про "трєвожниє вєсті" з військової частини у регіоні.
- Виконувач обов'язків губернатора Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на територію Грайворонського району буцімто зайшла "українська" диверсійно-розвідувальна група.
- За його словами, російські військові разом із прикордонною службою, росгвардією і ФСБ "вживають необхідних заходів щодо ліквідації противника".
- Також Гладков заявив про нібито обстріл села Глотове, внаслідок чого до лікарні доправлено чоловіка та жінку з мінно-вибуховими пораненнями.