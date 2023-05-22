События в Белгородской области пропагандистам прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, информирует 24 Канал. Он заявил, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину сообщили о попытке прорыва "украинских диверсантов" в Белгородскую область.

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Снова ложь: что доложили Путину

Важно отметить, что прихвостни Путина в который раз докладывают своему диктатору ложь. Дело в том, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины опровергли информацию об "украинской" ДРГ.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что легион "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят операцию на территории Белгородской области для создания "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.

Он подчеркнул, что операцию проводят только граждане России. Следовательно, Украина не имеет отношения к событиям, которые 22 мая происходят в России.

В то же время российская сторона даже придумала цель, почему Украине якобы выгодны диверсии в Белгородской области. По словам Пескова, цель диверсий – "отвлечь внимание от Бахмутского направления, минимизировать политический эффект от "потери" украинской стороной Бахмута".

Но только Песков не учел, что Украина не потеряла Бахмут. По состоянию на 22 мая 2023 года, по данным заместителя министра обороны Анны Маляр, наши войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет". В то же время россияне осуществляют зачистку в некоторых районах полностью уничтоженного Бахмута.

Также спикер Кремля сообщил, что в Белгородской области продолжается работа по выдавливанию диверсантов с российской территории и уничтожению этой ДРГ. Он отметил, что сил и средств на месте достаточно.

Что происходит в Белгородской области