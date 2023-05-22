Спикер ГУР МО Андрей Юсов опроверг информацию об "украинской" ДРГ. Он заявил, что легион "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса" проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.
Смотрите также Российские добровольцы – на Белгородщине и Брянщине: уничтожен пункт ФСБ, в регионе есть взрывы
Украинцы не участвуют в операции в Белгородской области
По его словам, операцию проводят исключительно граждане России.
Также на фоне событий в Белгородской и Брянской области к российским военным обратился начальник ГУР Кирилл Буданов, призвавший их сдаться.
Буданов отметил, что у российских военных, которым удалось выжить, есть выбор: "умереть или спасти свою жизнь". Он отметил, что для оккупантов ситуация дальше будет еще хуже.
"Вы можете закончить войну уже сейчас, не нужно ждать, пока вас убьют или ранят. Обращайтесь в проект "Хочу жить" и мы поможем вытащить вас из приближающейся мясорубки", – заявил руководитель ГУР МО.
Что известно о событиях в Белгородской и Брянской области
- Утром 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что пересекли границу России. Также на пограничном пункте Федеральной службы безопасности России возник пожар.
- Бойцы "Русского добровольческого корпуса" заявили, что полностью освободили Козинку Белгородской области. Также в населенный пункт Грайворон вошли передовые отряды.
- Добровольцы опубликовали кадры, стоящие впереди табличек, на которых видны названия российских населенных пунктов Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.
- Россия обвиняет в событиях якобы "украинскую" ДРГ, а также сообщила об обстреле Белгородской области и атаке БПЛА. Кроме того, пропагандисты сообщили о бое с якобы "украинской" ДРГ.
- Власти Белгородской области провели срочное совещание. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в "информационной атаке на Белгородскую область, чтобы вызвать панику".
- В то же время, российские добровольцы обещают не трогать гражданских россиян. Они призывают к борьбе против режима кремлевского диктатора Владимира Путина.