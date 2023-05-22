В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пытается сделать вид, что "все хорошо". Об этом он сказал в своей соцсети, информирует 24 Канал.

К теме Российские добровольцы – на Белгородщине и Брянщине: уничтожен пункт ФСБ, в регионе слышны взрывы

В Белгороде уже паникуют

Власти Белгородщины провели срочное совещание. Во время заседания чиновники заговорили о "тревожных вестях" из воинской части в регионе. Однако подробностей чиновникам так и не раскрыли.

Чиновники Белгорода в истерике: смотрите видео

Губернатор Гладков закричал о массированной информационной атаке на Белгородскую область. В частности, он сообщил о якобы обстрелах Грайворонского района. По словам чиновника, никто не пострадал.

Также идет распространение информации об эвакуации из Шебекино. Это вранье, этого нет. Когда будет ухудшение или улучшение – мы скажем,

– заявил губернатор.

Конечно же, надеемся, что Россию ждет только ухудшение.

Что этому предшествовало