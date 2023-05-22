В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пытается сделать вид, что "все хорошо". Об этом он сказал в своей соцсети, информирует 24 Канал.
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В Белгороде уже паникуют
Власти Белгородщины провели срочное совещание. Во время заседания чиновники заговорили о "тревожных вестях" из воинской части в регионе. Однако подробностей чиновникам так и не раскрыли.
Чиновники Белгорода в истерике: смотрите видео
Губернатор Гладков закричал о массированной информационной атаке на Белгородскую область. В частности, он сообщил о якобы обстрелах Грайворонского района. По словам чиновника, никто не пострадал.
Также идет распространение информации об эвакуации из Шебекино. Это вранье, этого нет. Когда будет ухудшение или улучшение – мы скажем,
– заявил губернатор.
Конечно же, надеемся, что Россию ждет только ухудшение.
Что этому предшествовало
- В сети ходят видео, на которых видно, как бойцы "Русского добровольческого корпуса" стоят впереди табличек, на которых видны названия таких населенных пунктов, как Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка.
- Определенные российские информационные ресурсы сообщают, что продолжается ожесточенное сражение с якобы "украинской ДРГ" на границе Белгородской области возле села Дроновка.
- Как сообщают оккупанты, в небе замечены дроны и много военной техники в этом регионе.