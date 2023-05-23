На підтвердження цього, він опублікував відповідний документ у своєму телеграм-каналі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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У Бєлгородській області "все спокійно"
Вячєслав Гладков наголосив, що "всіх диверсантів вдалося ліквідували", а "прорив ДРГ на територію Бєлгородської області – зупинений". Режим контртерористичної операції в Бєлгородській області діяв менше ніж одну добу.
Попри це, губернатор не сказав, коли саме жителі Бєлгородської області зможуть повернутися додому. Крім цього, він ні слова не написав про загальний стан у прикордонних областях Росії.
РДК продовжує "звільняти" Бєлгородську область
Попри заяви Гладкова, Російський добровольчий корпус продовжує свою операцію зі "звільнення" Росії від кремлівської диктатури. Так російські повстанці опублікували відео, де показали, як вони рухаються по території Бєлгородської області.
РДК показали територію, яку вони "звільнили" нещодавно: дивіться відео
Там зазначили, що стан на цих територіях "тривожний". Крім цього, вони зауважили, що у Бєлгородській області "варто було б прибрати".
Російський добровольчий корпус рухається Бєлгородською областю: дивіться відео
За їхніми словами, "мітли" вони з собою не взяли, а "совків" у Росії – поки вистачає. Заяву щодо скасування режиму контртерористичної операції у Бєлгородській області РДК поки не коментували.
Що відомо про "звільнення" Бєлгородської області
- Легіон "Свобода Росії" спільно з РДК розпочав, як вони кажуть, "звільнення" регіонів Росії від кремлівського режиму 22 травня. Наразі відомо про "звільнення" населених пунктів Козинка, Грайворон та Гора-Подол. Місцева влада повідомляла, про двох поранених мирних жителів. Загиблих серед мирного населення наразі немає.
- У зв'язку з цим, у Бєлгородській області окупанти оголосили 22 травня про проведення плану "Едельвейс". Він передбачає збір усіх силових структур Росії задля проведення "антитерористичних дій".
- Згодом, російські пропагандисти вже змирилися з подіями у Бєлгородській області й почали розповідати, що там треба створити "буферну зону".