Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Кажуть, що це вимушені дії, аби убезпечити громадян. До слова, термін допоки діятиме стан – не вказують.

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З метою забезпечення безпеки громадян у Бєлгородській області відсьогодні введено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи і тимчасові обмеження,

– йдеться у повідомленні.

Що передбачає стан "контртерористичної операції"

Під час КТО можуть перевіряти документи у фізичних осіб, а також призупиняти діяльність небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини.

Привиділись ДРГ

Росіяни масово істерять, мовляв, диверсанти захопили поліцейську дільницю у Грайвороні та у формі російських правоохоронців на поліцейських машинах рухаються у бік Бєлгорода.