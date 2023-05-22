Відеозаписи довжелезних заторів в Бєлгороді публікують у місцевих телеграм-каналах та інших соцмережах, інформує 24 Канал. Усе логічно, МВС Бєлгородської області запровадило план "Едельвейс", тож паніка небезпідставна.

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Ба більше, для евакуації росіян з населених пунктів області уже діє організована евакуація – відповідні повідомлення від влади транслюють по радіо.

У мережі також поширили відео, де видно, як до області прямує колона евакуаційних автобусів.

Так, у селі Козинка, яке стоїть на самому кордоні, уже проводять евакуацію населення. У телеграм-каналх пишуть, що у самому селі ситуація "складна".

Також місцеві жителі отримують повідомлення про те, що в області неспокійно і через "бавовну" наполегливо радять перейти в укриття.

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Росіяни отримують сповіщення про небезпеку: відео

До слова, українці дали кілька порад росіянам, як діяти під час бойових дій. Кажуть, аби ті "тримались". Більше про реакцію та меми, якими сьогодні вибухнула українська мережа, – тут.

Що треба знати про "бойові дії" у Бєлгороді

В Бєлгородській області від самого ранку було дуже гучно: "бавовна", робота артилерії, бронетехніка у містах та авіація у небі.

Села Гора-Поділ та Козинка Грайворонського округу буцімто залишилися без світла та водопостачання.

У місті Грайворона поранення отримав заступник голови адміністрації міста: його госпіталізували до лікарні з пораненням гомілки.

Традиційно, в Росії намагались у своїх бідах звинуватити Україну та ЗСУ.

Однак, представники російських добровольчих батальйонів повідомили, що це вони проводять рейд прикордонними регіонами.

До слова, в Офісі Президента теж відреагували на звинувачення росіян. Мовляв, єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках.

Зверніть увагу! В ГУР МО підтвердили, що легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус проводять операцію на території Бєлгородської області для створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців.