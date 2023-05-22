Видеозаписи длиннющих пробок в Белгороде публикуют в местных телеграмм-каналах и других соцсетях, информирует 24 Канал. Все логично, МВД Белгородской области ввело план "Эдельвейс", так что паника небезосновательна.

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Более того, для эвакуации россиян из населенных пунктов области уже действует организованная эвакуация – соответствующие сообщения от власти транслируют по радио.

В сети также распространили видео, где видно, как в область следует колонна эвакуационных автобусов.

Так, в селе Козинка, стоящей на самой границе, уже проводят эвакуацию населения. В телеграмм-каналх пишут, что в самой деревне ситуация "сложная".

Также местные жители получают сообщения о том, что в области беспокойно и из-за "хлопка" настойчиво советуют перейти в укрытие.

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Россияне получают уведомления об опасности: видео

К слову, украинцы дали несколько советов россиянам, как поступать во время боевых действий. Говорят, чтобы те "держались". Больше о реакции и мемах, которыми сегодня взорвалась украинская сеть, – здесь.

Что нужно знать о "боевых действиях" в Белгороде

В Белгородской области с самого утра было очень громко: "хлопок", работа артиллерии, бронетехника в городах и авиация в небе.

Села Гора-Подол и Козинка Грайворонского округа вроде бы остались без света и водоснабжения.

В городе Грайворона ранение получил заместитель главы администрации города: он был госпитализирован в больницу с ранением голени.

Традиционно в России пытались в своих бедах обвинить Украину и ВСУ.

Однако представители российских добровольческих батальонов сообщили, что это они проводят рейд по приграничным регионам.

К слову, в Офисе Президента тоже отреагировали на обвинения россиян. Мол, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках.

Обратите внимание! В ГУР МО подтвердили, что легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус проводят операцию на территории Белгородской области по созданию "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.