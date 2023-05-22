Российские пропагандисты заявляют, что "диверсанты" якобы угнали автомобили гражданских. В РосСМИ даже показали, какие транспортные средства будут разыскивать правоохранители, сообщает 24 Канал.
Важно Взрывы, русские добровольцы и первые "освобожденные города": все, что происходит на Белгородщине
В Белгороде ввели план "Эдельвейс"
В местном министерстве внутренних дел заявили, что вводится план "Эдельвейс". В области также объявили срочное собрание сотрудников всех отделений полиции в области. Как впоследствии заявили кремлевские ресурсы, в регионе будут якобы разыскивать диверсантов, которые "угнали" гражданские автомобили.
Пропагандисты утверждают, что разыскивают якобы 2 машины, по которым могут передвигаться так называемые "диверсанты", – серебристую Geely и белую "Оку" (ВАЗ-1111). В сети даже публикуют кадры, на которых автомобиль Geely якобы обстреляли военные с желтыми повязками. Пропагандисты, согласно своим инструкциям, начали разгонять фейки о пострадавших пассажирах и водителе, состояние которых неизвестно.
Автомобиль, который якобы "угнали диверсанты" / Фото росСМИ
Однако в своем "сюжете" пропагандисты несколько не учли – владелец автомобиля заявил, что его Geely стоит целая и неповрежденная в гараже. Мужчина заявил, что машина находится в Козинце в Грайвороновском городском округе. Владелец автомобиля быстро развеял картинку пропагандистов, сообщив, что Geely никто не угонял.
Пропагандисты опубликовали кадры якобы угон авто: смотрите видео
Впоследствии пропагандисты заявили, что "диверсанты" могли подменить или использовать другие номера на угнанных автомобилях.
Что происходит в Белгородской области
- 22 мая росСМИ и телеграмм-каналы сообщили о якобы боевых действиях в Белгородской области с применением артиллерии, бронетехники и даже авиации.
- Впоследствии появилась информация, что якобы села Гора-Подол и Козинка Грайворонского округа остались без света и водоснабжения. Также заявляли о якобы "прорыве ДРГ".
- Традиционно обвинить во всем пытаются Украину и ВСУ. Однако Легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус (РДК) заявили, что они проводят рейд пограничными регионами.