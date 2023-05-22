Российские пропагандисты заявляют, что "диверсанты" якобы угнали автомобили гражданских. В РосСМИ даже показали, какие транспортные средства будут разыскивать правоохранители, сообщает 24 Канал.

Важно Взрывы, русские добровольцы и первые "освобожденные города": все, что происходит на Белгородщине

В Белгороде ввели план "Эдельвейс"

В местном министерстве внутренних дел заявили, что вводится план "Эдельвейс". В области также объявили срочное собрание сотрудников всех отделений полиции в области. Как впоследствии заявили кремлевские ресурсы, в регионе будут якобы разыскивать диверсантов, которые "угнали" гражданские автомобили.

Справка. План "Эдельвейс" предусматривает сбор личного состава, оперативного штаба МВД России, ГУ МВД, УВД по субъектам Российской Федерации, личного состава подразделений органов внутренних дел и Росгвардии, выделенных в состав группировки сил и средств оперативного штаба. Кроме того, по всей области был введен план "Перехват".

Пропагандисты утверждают, что разыскивают якобы 2 машины, по которым могут передвигаться так называемые "диверсанты", – серебристую Geely и белую "Оку" (ВАЗ-1111). В сети даже публикуют кадры, на которых автомобиль Geely якобы обстреляли военные с желтыми повязками. Пропагандисты, согласно своим инструкциям, начали разгонять фейки о пострадавших пассажирах и водителе, состояние которых неизвестно.



Автомобиль, который якобы "угнали диверсанты" / Фото росСМИ

Однако в своем "сюжете" пропагандисты несколько не учли – владелец автомобиля заявил, что его Geely стоит целая и неповрежденная в гараже. Мужчина заявил, что машина находится в Козинце в Грайвороновском городском округе. Владелец автомобиля быстро развеял картинку пропагандистов, сообщив, что Geely никто не угонял.

Пропагандисты опубликовали кадры якобы угон авто: смотрите видео

Впоследствии пропагандисты заявили, что "диверсанты" могли подменить или использовать другие номера на угнанных автомобилях.

Что происходит в Белгородской области