Російські пропагандисти заявляють, що "диверсанти" буцімто викрали автомобілі цивільних. У росЗМІ навіть показали, які транспортні засоби розшукуватимуть правоохоронці, повідомляє 24 Канал.

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У Бєлгороді запровадили план "Едельвейс"

У місцевому міністерстві внутрішніх справ заявили, що запроваджують план "Едельвейс". В області також оголосили термінові збори співробітників усіх відділень поліції в області. Як згодом заявили кремлівські ресурси, в регіоні буцімто розшукуватимуть диверсантів, які "викрали" цивільні автомобілі.

Довідка. План "Едельвейс" передбачає збір особового складу, оперативного штабу МВС Росії, ГУ МВС, УВС по суб'єктах Російської Федерації, особового складу підрозділів органів внутрішніх справ та Росгвардії, виділених до складу угруповання сил та засобів оперативного штабу. Окрім того, у всій області запровадили план "Перехоплення".

Пропагандисти стверджують, що розшукують буцімто 2 машини, якими можуть пересуватися так звані "диверсанти", – сріблясту Geely та білу "Оку" (ВАЗ-1111). У мережі навіть публікують кадри, на яких автомобіль Geely нібито обстріляли військові з жовтими пов'язками. Пропагандисти, згідно зі своїми інструкціями, почали розганяти фейки про постраждалих пасажирів та водія, стан яких невідомий.



Автомобіль, який нібито "викрали диверсанти" / Фото росЗМІ

Проте у своєму "сюжеті" пропагандисти дещо не врахували – власник автомобіля заявив, що його Geely стоїть ціла та непошкоджена у гаражі. Чоловік заявив, що машина знаходиться у Козинці у Грайворонівському міському окрузі. Власник автомобіля швидко розвіяв картинку пропагандистів, повідомивши, що Geely ніхто не викрадав.

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Згодом пропагандисти заявили, що буцімто "диверсанти" могли підмінити або використати інші номери на викрадених автомобілях.

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