Російські пропагандисти заявляють, що "диверсанти" буцімто викрали автомобілі цивільних. У росЗМІ навіть показали, які транспортні засоби розшукуватимуть правоохоронці, повідомляє 24 Канал.
Важливо Вибухи, російські добровольці й перші "звільнені міста": усе, що відбувається на Бєлгородщині
У Бєлгороді запровадили план "Едельвейс"
У місцевому міністерстві внутрішніх справ заявили, що запроваджують план "Едельвейс". В області також оголосили термінові збори співробітників усіх відділень поліції в області. Як згодом заявили кремлівські ресурси, в регіоні буцімто розшукуватимуть диверсантів, які "викрали" цивільні автомобілі.
Пропагандисти стверджують, що розшукують буцімто 2 машини, якими можуть пересуватися так звані "диверсанти", – сріблясту Geely та білу "Оку" (ВАЗ-1111). У мережі навіть публікують кадри, на яких автомобіль Geely нібито обстріляли військові з жовтими пов'язками. Пропагандисти, згідно зі своїми інструкціями, почали розганяти фейки про постраждалих пасажирів та водія, стан яких невідомий.
Автомобіль, який нібито "викрали диверсанти" / Фото росЗМІ
Проте у своєму "сюжеті" пропагандисти дещо не врахували – власник автомобіля заявив, що його Geely стоїть ціла та непошкоджена у гаражі. Чоловік заявив, що машина знаходиться у Козинці у Грайворонівському міському окрузі. Власник автомобіля швидко розвіяв картинку пропагандистів, повідомивши, що Geely ніхто не викрадав.
Пропагандисти опублікували кадри буцімто викрадення авто: дивіться відео
Згодом пропагандисти заявили, що буцімто "диверсанти" могли підмінити або використати інші номери на викрадених автомобілях.
Що відбувається у Бєлгородській області
- 22 травня росЗМІ та телеграм-канали повідомили про нібито бойові дії в Бєлгородській області із застосуванням артилерії, бронетехніки та навіть авіації.
- Згодом з'явилася інформація, що нібито села Гора-Поділ та Козинка Грайворонського округу залишилися без світла та водопостачання. Також заявляли про нібито "прорив ДРГ".
- Традиційно, звинуватити в усьому намагаються Україну та ЗСУ. Проте Легіон "Свобода Росії" та російський добровольчий корпус (РДК) заявили, що це вони проводять рейд прикордонними регіонами.