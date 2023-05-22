О том, что пострадал чиновник, сообщили в телеграм-каналах, информирует 24 Канал. Отмечают, что произошло это при обстреле здания администрации, когда российские добровольцы вошли в Грайворон.
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Заместитель главы администрации города Грайворон ранен при обстреле здания администрации. Также ранения получили два сотрудника МЧС,
– говорится в сообщении.
Во время "боев" пострадали три человека
В Грайвороне есть еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Об этом сообщили местные власти. Так, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все трое пострадавших госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Гладков также говорит, что повреждены также частные дома.
"Снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации", – говорится в сообщении.
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Что происходит в Белгородской области: хронология
- 22 мая росСМИ и телеграм-каналы сообщили о якобы боевых действиях в Белгородской области с применением артиллерии, бронетехники и даже авиации.
- Кроме того, заявили, что села Гора-Подол и Козинка Грайворонского округа якобы остались без света и водоснабжения. Также сообщали о якобы "прорыве ДРГ".
- Традиционно там пытались обвинить во всем Украину и ВСУ.
- Однако легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус (РДК) сообщили, что это они проводят рейд по приграничным регионам.