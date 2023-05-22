О том, что пострадал чиновник, сообщили в телеграм-каналах, информирует 24 Канал. Отмечают, что произошло это при обстреле здания администрации, когда российские добровольцы вошли в Грайворон.

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Заместитель главы администрации города Грайворон ранен при обстреле здания администрации. Также ранения получили два сотрудника МЧС,

– говорится в сообщении.

Во время "боев" пострадали три человека

В Грайвороне есть еще трое пострадавших – двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями. Об этом сообщили местные власти. Так, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, все трое пострадавших госпитализированы в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Гладков также говорит, что повреждены также частные дома.

"Снарядами повреждены 3 частных жилых дома, в результате чего они загорелись. Также попадание есть и в здание администрации", – говорится в сообщении.

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