О том, что в Белгороде упал вертолет, предварительно Ми-8, пишет ряд российских СМИ. В МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс".

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Отмечают, что авиакатастрофа произошла вблизи населенного пункта Прохоровка, что в 100 километрах от границы Украины.

Спецслужбы проверяют информацию о падении вертолета в Белгородской области. По предварительным данным, он мог упасть вблизи населенного пункта Прохоровка. По данным источника, вероятно, речь идет о Ми-8,

– говорится в сообщении.

РосСМИ также добавляют, что падение вертолета не связано с боями добровольцев на территории области.

Минус вражеский вертолет в Донецкой области

Более того, сегодня, 22 мая, воины 24 ОМБр имени короля Даниила уничтожили вражеский ударный вертолет Ми-24.

Сегодня силами и средствами Королевской бригады был ликвидирован вражеский ударный вертолет Ми-24,

– говорится в сообщении пресс-центра Сухопутных войск.

"Крокодил" (неофициальное название Ми-24) противника пытался осуществить огневое поражение поселка Нью-Йорк на Донетчине, когда точным выстрелом из ПЗРК "Игла" был остановлен стрелком-зенитчиком зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 24 ОМБр имени короля Даниила.

"После попадания вражеский вертолет упал на подконтрольной врагу территории, вблизи временно оккупированной Горловки", – добавили в пресс-центре бригады.