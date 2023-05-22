Про те, що у Бєлгороді впав вертоліт, попередньо, Мі-8 – пише низка російських ЗМІ. У МВС бєлгородської області запровадили план "Едельвейс".

До теми Вибухи, російські добровольці й перші "звільнені міста": усе, що відбувається на Бєлгородщині

Зазначають, що авіакатастрофа сталася поблизу населеного пункту Прохорівка, що за 100 кілометрів від кордону України.

Спецслужби перевіряють інформацію про падіння вертольота у Білгородській області. За попередніми даними, він міг впасти поблизу населеного пункту Прохорівка. За даними джерела, ймовірно, йдеться про Мі-8,

– йдеться у повідомленні.

РосЗмі також додають, що падіння вертольота не пов'язане із боями добровольців на території області.

Мінус ворожий вертоліт на Донеччині

Ба більше, сьогодні, 22 травня воїни 24 ОМБр імені короля Данила знищили ворожий ударний вертоліт Мі-24.

Сьогодні силами та засобами Королівської бригади, був ліквідований ворожий ударний вертоліт Мі-24,

– йдеться у повідомленні пресцентру Сухопутних військ.

"Крокодил" (неофіційна назва Мі-24) противника намагався здійснити вогневе ураження селища Нью Йорк, що на Донеччині, коли влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" був зупинений стрільцем-зенітником зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 24 ОМБр імені короля Данила.

"Після влучання ворожий гелікоптер впав на території, підконтрольній ворогу поблизу тимчасово окупованої Горлівки", – додали у пресцентрі бригади.