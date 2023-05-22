Что происходит в Белгородской области, объяснили в Центре стратегических коммуникаций. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что происходит на территории Белгородской области

В понедельник 22 мая в соцсетях появились публикации о якобы боевых действиях в Белгородской области с применением артиллерии, бронетехники и беспилотников. Российские пропагандисты и местные власти уже традиционно обвинили во всем Украине. В частности, губернатор Гладков начал распространять басни, что на территорию Грайворонского округа якобы прошла "диверсионно-разведывательная группа ВСУ".

Кроме того, российские телеграмм-каналы заявили, что села Гора-Подол и Козинка Грайворонского округа якобы остались без света и водоснабжения. Также писали о "прорыве ДРГ". Заметим, что вражеские паблики буквально переполнены паническими сообщениями.

Однако стоит знать, что о рейде по приграничным регионам сообщили Легион "Свобода России" и российский добровольческий корпус (РДК).

"Это – добровольческие формирования россиян, воюющих на стороне Украины. Они стремятся свергнуть путинский режим и прекратить войну с Украиной", – отметили в Центре стратегических коммуникаций.

Бойцы обнародовали видео на фоне указателей с названиями населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. В частности, обратились к своим согражданам. Добровольцы заверили россиян, что угрозы гражданскому населению нет. Кроме того, призывали к борьбе против режима кремлевского диктатора.

Также добровольцы отчитались об уничтожении пограничного отряда ФСБ в Грайворонском районе Белгородщины.

Начав войну против Украины, Путин сам подтолкнул несогласных с его преступной политикой россиян к вооруженному сопротивлению. Ведь возможности ведения других форм политической борьбы внутри РФ – исчерпаны, и российские граждане стали заложниками авантюр режима,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций.

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Украинцы не участвуют в событиях на Белгородщине