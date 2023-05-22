Добровольцы сообщили, что передовые отряды вошли в город, жителей просят оставаться дома, закрыть двери и не мешать продвижению бойцов. В телеграм-каналах появилось видео с колоннами военной техники российских добровольцев. Более того – задействована авиация, информирует 24 Канал.
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На обнародованных кадрах можно увидеть, что добровольцы используют танки, боевые машины и вертолеты.
Так, в сети публикуют видео, на котором, вероятно, вертолет российских бойцов сбрасывают тепловые ловушки в одном из населенных пунктов Белгородской области.
Над Белгородщиной летают военные вертолеты: видео
Отмечают, что добровольцы освободили село Козинка Грайворонского района Белгородской области и зашли в административный центр города Грайворон с населением более 6 тысяч человек.
Бойцы продолжают продвижение вглубь Белгородской области.