Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. По его словам, известно как минимум об одном попадании в район постоянного скопления российских оккупантов и их военной техники, в том числе и военных вертолетов.

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Последствия для россиян очень серьезные

Российская пропаганда успела заявить об успешной работе вражеского ПВО. Дудукалов говорит, что россияне "сбили больше ракет, чем действительно летело". В то же время слова россиян не соответствуют действительности.

"Взрывы раздались в стороне села Новая Петровка и в районе Бердянского аэропорта, в местах, которые они давно используют как свои базы. Если это был Storm Shadow, то последствия очень серьезные", – прокомментировал заместитель председателя Бердянского районного совета.

Он также заявил, что прилеты по российским позициям были и сегодня. В район обустроенного россиянами полигона для тренировок.

Паники нет, но скорые мчатся, вертолеты летают вокруг очень активно. Там паника в режиме 24 на 7,

– добавил Дудукалов.

Что известно о взрывах в Бердянске