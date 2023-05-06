Во временно оккупированных Бердянске и Мелитополе появляется все больше плакатов и листовок накануне "украинского лета". Источники 24 Канала сообщают, как коллаборантов последний раз предупреждают о приближении конца.
К теме Российская весна заканчивается: в Мелитополе уже готовятся приветствовать ВСУ – красноречивые фото
Коллаборантов предупреждают о приближении "украинского лета"
Новые листовки с предупреждениями появились в Бердянске и в Мелитополе. В частности, на плакатах изображен гауляйтер Запорожской области Евгений Балицкий, на днях уже отличившийся паническим обращением, что ВСУ якобы могут начать контрнаступление "в ближайшие часы".
Также на плакатах с предупреждениями изображен и так называемый "председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" – Владислав Рогов.
Отметим, что на появившихся в Бердянске и Мелитополе листовках выделена дата – 1 августа.
Листовки с угрозами коллаборантам в Запорожье / Фото 24 Канала
В Запорожской области оккупанты объявили "эвакуацию"
Во временно оккупированном Мелитополе оккупанты изрядно паникуют и ожидают контрнаступления ВСУ буквально каждый час. Коллаборанты уже начали "штурмовать" АЗС и даже получили инструкции, что делать в случае "хлопка". Мэр Мелитополя сообщил, что на перешейке с Крымом уже образовалась большая пробка – оккупанты, вероятно, вывозят награбленное.
Коллаборанты предупреждают так называемых "работников органов власти" пока продолжать работать, но в случае взрывов необходимо оставаться дома. В Мелитополе рабочим коммунальных предприятий даже вернули трудовые книжки, однако причины таких действий объяснять не стали.
Более того, на фоне такой паники гауляйтеры в Запорожской области объявили даже "эвакуацию". Принудительно вывозить будут жителей 18 населенных пунктов: Тимошевка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Большая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи и Розовка.