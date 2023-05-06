У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі з'являється все більше плакатів та листівок напередодні "українського літа". Джерела 24 Каналу повідомляють, як колаборантів востаннє попереджають про наближення кінця.

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Колаборантів попереджають про наближення "українського літа"

Нові листівки з попередженнями з'явилися в Бердянську та Мелітополі. Зокрема, на плакатах зображений гауляйтер Запорізької області Євген Балицький, який днями вже відзначився панічним зверненням, що ЗСУ буцімто можуть розпочати контрнаступ "у найближчі години".

Також на плакатах з попередженнями зображений і так званий "голова запорізького руху "Ми вмєстє с Росієй" – Владіслав Рогов. Вочевидь, колаборантам Балицькому та Рогову натякають приготуватися до кінця "російської весни", адже незабаром настане українське літо, яке стане початком кінця для окупантів.

Зазначимо, що на листівках, які з'явилися у Бердянську та Мелітополі виділена дата – 1 серпня.

Листівки з погрозами колаборантам на Запоріжжі / Фото 24 Каналу

В Запорізькій області окупанти оголосили "евакуацію"

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти неабияк панікують й очікують контрнаступу ЗСУ буквально кожної години. Колаборанти вже почали "штурмувати" АЗС і навіть отримали інструкції, що робити у випадку "бавовни". Мер Мелітополя повідомив, що на перешийку з Кримом вже утворився великий затор – окупанти, ймовірно, вивозять награбоване.

Колаборанти попереджають так званих "працівників органів влади" поки що продовжувати працювати, але у випадку вибухів – необхідно залишатися вдома. У Мелітополі робітникам комунальних підприємств навіть повернули трудові книжки, проте причини таких дій пояснювати не стали.

Ба більше, на тлі такої паніки гауляйтери в Запорізькій області оголосили навіть "евакуацію". Наразі примусово вивозити будуть жителів 18 населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Розбрати та Розівка.