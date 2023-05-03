Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни", повідомили джерела 24 Каналу. Мелітополь вже чекає українського літа.
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У Мелітополі готуються до українського літа
Партизани у Мелітополі нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.
Українському Літу в Мелітополі бути! Невідомі патріоти поширили в окупованому Мелітополі листівки про підготовку до Українського Літа. Раш*сти повинні знати, через скільки часу вони відвідають концерт Кобзона,
– повідомили джерела 24 Каналу.
Окрім цього, партизани створили сайт, на якому можна дізнатися, скільки часу залишилося до довгоочікуваної події – Українського Літа.
Партизани нагадали росіянам, що Мелітополь – це Україна / Фото 24 Канал
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Мелітопольці чинять опір загарбникам
- В Мелітополі активно працює рух спротиву "Жовта стрічка". До лав партизанів вже долучилися понад 10 тисяч людей.
- Зокрема, вони малюють автентичні українські літери на будівлях, де перебувають окупанти. Одного разу кадирівці навіть втекли з будівлі, на якій була намальована буква "ї".
- Також партизани пишуть послання для росіян на російських банкнотах, що через окупацію тимчасово перебувають в обігу.
- Окрім цього, в Мелітополі систематично трапляється "бавовна". Зокрема, нещодавно вибухи лунали в районі залізничного депо. Причиною стала детонація боєприпасів, які загарбники концентрують в тому районі.
- По базах окупантів прилетіло й ввечері 30 квітня. Місцеві пабліки повідомляли, що трапилося влучання в готель "Привал охотніка", де жили загарбники.
- До цього "бавовна" у Мелітополі була 27 квітня. Міський голова Іван Федоров заявив, що у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що там нібито підірвали місцевого колаборанта Алєксандра Міщенка.