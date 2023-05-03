Патріотичні містяни розклеїли листівки про швидке завершення "російської весни", повідомили джерела 24 Каналу. Мелітополь вже чекає українського літа.

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У Мелітополі готуються до українського літа

Партизани у Мелітополі нагадали окупантам, що відлік до їхнього "жесту доброї волі" вже розпочався.

Українському Літу в Мелітополі бути! Невідомі патріоти поширили в окупованому Мелітополі листівки про підготовку до Українського Літа. Раш*сти повинні знати, через скільки часу вони відвідають концерт Кобзона,

– повідомили джерела 24 Каналу.

Окрім цього, партизани створили сайт, на якому можна дізнатися, скільки часу залишилося до довгоочікуваної події – Українського Літа.

Партизани нагадали росіянам, що Мелітополь – це Україна / Фото 24 Канал

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