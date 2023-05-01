Російські окупанти також підтверджують влучання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.
До теми Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі
Вибухи у Мелітополі
Попередньо, у тимчасово окупованому Мелітополі в окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотніка", де базувались загарбники.
Наслідки вибухів у Мелітополі: дивіться відео
"Бавовна" у Бердянську
Самі ж окупанти пишуть про два потужні вибухи у Бердянську. Також вони підтверджують влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.
Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.
У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу,
– написав мер.
До окупантів часто приходить "бавовна"
- 6 квітня у тимчасово окупованому Мелітополі було дуже гучно. За попередніми даними, вибухала ворожа база росіян, розташована у районі захопленого аеродрому.
- До Мелітополя 27 квітня вдруге за день завітала "бавовна". У місті пролунав потужний вибух.
- До цього також 27 квітня у Мелітополі була "бавовна". Іван Федоров заявив, що у місті пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що, вочевидь, підірвали Олександра Міщенка – місцевого колаборанта.
- До речі, ранок 29 квітня для жителів тимчасово окупованого Севастополя розпочався із потужних вибухів і пожежі на нафтобазі. Це стало причиною справжньої істерики російських окупантів.
- Згодом з'явились повідомлення про приліт і в Курській області Росії. Місцеві повідомляли про стовп диму у Глушківському районі.