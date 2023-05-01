Російські окупанти також підтверджують влучання. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

До теми Вибухала "багатостраждальна" ворожа база біля аеродрому: деталі про нічну "бавовну" в Мелітополі

Вибухи у Мелітополі

Попередньо, у тимчасово окупованому Мелітополі в окупантів трохи пригоріло в місці базування. Місцеві пабліки підтверджують, що є влучання в готель "Привал охотніка", де базувались загарбники.

Наслідки вибухів у Мелітополі: дивіться відео

"Бавовна" у Бердянську

Самі ж окупанти пишуть про два потужні вибухи у Бердянську. Також вони підтверджують влучання в аеропорт, де було дуже багато російських військових.

Це підтвердив і міський голова Мелітополя Іван Федоров.

У Бердянську гучно. Мешканці повідомляють про вибухи, які чути в різних районах міста. Очікуємо на гарні новини від Генштабу,

– написав мер.

До окупантів часто приходить "бавовна"