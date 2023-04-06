Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Як бачимо, "Бавовнятку" полюбилося навідуватись на військові об'єкти загарбників.
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Окупанти традиційно виправдалися "роботою ППО"
У тимчасово окупованому Мелітополі російським загарбникам цієї ночі було не до сну. У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів.
Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.
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"Бавовняний" сезон у Мелітополі
- Не встигли окупанти дорахувати ранкові втрати, як близько 19:00 5 квітня гучні вибухи пролунали у Молочанському районі та Токмаку. А трохи раніше – поблизу селища Мирне, яке у Мелітопольському районі.
- Зранку "було гучно" у північній частині Мелітополя. Як зазначають, "гриміло" саме у тих місцях, куди противник нещодавно стягнув чергову партію свого озброєння.
- Мовиться про район поблизу горезвісного аеродрому і локомотивне депо Мелітополя. Там росіяни будують лінії оборонних споруд.