Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Як бачимо, "Бавовнятку" полюбилося навідуватись на військові об'єкти загарбників.

Читайте також Окупанти залякують перед контрнаступом ЗСУ та готують бомбосховища для "своїх", – мер Мелітополя

Окупанти традиційно виправдалися "роботою ППО"

У тимчасово окупованому Мелітополі російським загарбникам цієї ночі було не до сну. У місті пролунали одразу декілька потужних вибухів.

Як стало відомо згодом, у ворогів вибухала "багатостраждальна" база у районі захопленого аеродрому. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Росіяни, вже по традиції, одразу заволали про "вдалу роботу ППО", переконуючи, що все під контролем. Однак, водночас відправили в сторону аеродрому карети швидких допомог.

Зверніть увагу Зрадники нікому не потрібні: окупанти швидко знайшли заміну підірваному в Мелітополі Зубарєву

"Бавовняний" сезон у Мелітополі