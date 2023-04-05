Про це 24 Каналу заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, поки що деталей щодо цієї "бавовни" немає.

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"Це та частина міста, де розташований й наш аеродром, наше локомотивне депо мелітопольське. Також знаковим є те, що саме в тому напрямку нині ворог будує чергову лінію фортифікаційних споруд", – розповів Федоров.

Руйнація ворожої логістики

Міський голова Мелітополя переконаний, що нині у ворога руйнується логістика й відбувається це по кількох напрямках.

"Чому вибухає локомотивне депо? З двох причин. Перша – на базі локомотивного депо ворог розмістив свою ремонтну базу своєї військової техніки та в цілому озброєння", – розказав він.

Іван Федоров розповів, що під час першого вибуху минулого тижня обвалився дах електроцеху.

І там більше не боєздатна величезна кількість військової техніки. По-друге, звичайно ж, руйнується логістика. Адже під час останніх "бавовн" був цех, де зберігалися електротяги або "дизелі",

– наголосив він.

І тепер певна кількість з них не зможе виконувати військові завдання окупаційної "влади".

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Відповідальності не уникнути

"Після таких вибухів нам добре стали відомі імена, прізвища тих людей, хто, безпосередньо, і організовував бригади машиністів, які організовували доставлення військового озброєння, палива з тимчасово окупованого Криму", – сказав мер міста.

Окрім того, за словами Федорова, ці люди викрадали руду з шахти у Василівському районі та вивозили її до тимчасово окупованого півострова.

"Ці люди вже перестали виходити на роботу й забезпечувати це транспортування. Але вже пізно. Ми добре все про них знаємо", – наголосив він.

Іван Федоров додав, що проти цих людей вже порушили кримінальні справи й вони тепер будуть відповідати згідно з українським законодавством.

"А як ми бачимо практику, то точно збігти їм не вдасться, адже зрадники не потрібні навіть окупантам на їх території", – підсумував міський голова Мелітополя.

Що відбувається в тимчасово окупованому Мелітополі