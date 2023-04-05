Про спроби залякати місцевих мешканців на Запоріжжі розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Тож психологічний тиск з боку окупантів не вщухає.

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Залякують так званою "евакуацією"

За даними Генштабу, окупанти психологічний тиск здійснюють на мешканців Мелітополя. Серед них розповсюджують листівки з інформацією про так звану "евакуацію" до Росії. Таким чином загарбники з Кремля намагаються залякати місцеве населення майбутнім контрнаступом ЗСУ.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що окупанти готуються до оборони частини Запоріжжя. І роблять це свідомо наражаючи цивільне населення на небезпеку.

Так, між Михайлівкою й Орлянським загарбники займаються мінуванням поля. Місцеві мешканці розповіли, що помітили гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. Ця машина за один раз упродовж 10 – 20 хвилин може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1 – 2 кілометри.

У той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх,

– наголосив Федоров.

Міський голова також розповів, як мешканцям окупованих територій можна вибратися до України. Він зазначив, що можна їхати у сторону Грузії, Латвії, Естонії й інших країн Європи. Для цього можна скористатися одним з двох напрямків:

через Бердянськ – Маріуполь – Новоазовськ;

через Крим.

Іван Федоров додав, що на пропускних пунктах загарбники щоразу лиш посилюють фільтрацію. Але попри це він закликав мешканців виїжджати з окупації, якщо в них є така можливість. Адже з кожним днем шансів стає все менше.

Терор мешканців не припиняється на частині Херсонської області. Так, людям з Великої Кардашівки заборонили покидати свої помешкання, а також майже повністю обмежили в'їзд і виїзд. Пов'язано це з переміщенням важкої техніки окупантів околицями населеного пункту. Крім того, посилено перевіряють документи та мобільні телефони.

Наступ ворога не вщухає

У Генштабі зазначили, що основні наступальні зусилля ворог демонструє на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лиш за минулу добу наші військові відбили понад 60 атак загарбників. В епіцентрі бойових дій – Бахмут і Мар'їнка. Коротко пройдімося по всіх напрямках.