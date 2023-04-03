За попередніми даними, є один постраждалий. На місце вже виїхали медики та поліція.
Зверніть увагу У Мелітополі прогриміли вибухи: гаряча "бавовна" сталася у депо
У Мелітополі вибухнуло авто зрадника
Як розповів мер міста Іван Федоров, у Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Місцеві мешканці повідомляють, що вибух машини стався на проспекті Богдана Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі.
У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо,
– додав міський голова.
Окупаційні ЗМІ пишуть, що під час вибуху автомобіля в Мелітополі одна людина постраждала – йому надається медична допомога.
Що відбувається у Мелітополі: останні новини
- У тимчасово окупованому Мелітополі зранку 2 квітня прогриміли вибухи. Гучна "бавовна" сталася на території депо.
- Згодом Іван Федоров повідомив, що всі 6 вибухів пролунали на території мелітопольського депо. Там ворог розмістив ремонтну базу військової техніки, сховища палива та частину боєприпасів.
- 29 березня "бавовна" вкотре завітала до Мелітополя, зокрема вибухи чули біля аеродрому. У місті пролунало кілька вибухів.
- 28 березня "бавовна" сталася поблизу окупованого Мелітополя. Вибухи прогриміли на електричній підстанції.
- Окрім цього, 27 березня у Мелітополі до окупантів завітала "бавовна". Внаслідок вибухів постраждали десятки російських терористів. Через це російським загарбникам довелося вибігати на вулицю у спідній білизні.
- За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ". Там був гуртожиток, де проживали російські терористи, а також офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ".