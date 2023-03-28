28 березня у тимчасово окупованому селі Федорівка неподалік Мелітополя у Запорізькій області стався приліт.

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Що відомо про вибухи під Мелітополем 28 березня

Місцеве видання "РИА Мелитополь" повідомило, що в районі села Федорівка Терпіннівської сільради стався "приліт". За словами місцевих жителів, завдано удару по підстанції. Наразі у населеному пункті немає електроенергії.

Інформацію про вибухи у Федорівці підтвердив і мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Щось підгоряє у р*шистів під Мелітополем. За попередніми даними, підірвано підстанцію біля села Федорівка Терпіннівської сільради,

– сказав він.

Окрім цього, до Мелітополя доносилися звуки вибухів із Молочного лиману. Проте що стало причиною вибухів поки що невідомо.

У Мелітополі другий день "бавовна"

27 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя також пролунало декілька потужних вибухів.

Згодом стало відомо, що густа "бавовна" завітала до мікрорайону поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.

Законний мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури. Партизани повідомляли, що є дуже багато загиблих загарбників. За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".

Постраждалих загарбників, яких десятки, відвезли в дитячий санаторій, на базі якого в Мелітополі розміщується військовий шпиталь.