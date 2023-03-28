28 марта во временно оккупированном селе Федоровка недалеко от Мелитополя в Запорожской области произошел прилет.

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Что известно о взрывах под Мелитополем 28 марта

Местное издание РИА Мелитополь Сообщило, что в районе села Федоровка Терпинновского сельсовета произошел "прилет". По словам местных жителей, нанесен удар по подстанции.

Информацию о взрывах в Федоровке подтвердил и мелитопольский мэр Иван Федоров.

Что-то подгорает у решистов под Мелитополем. По предварительным данным, взорвана подстанция возле села Федоровка Терпинновского сельсовета,

– сказал он.

Кроме того, до Мелитополя доносились звуки взрывов из Молочного лимана. Однако, что стало причиной взрывов, пока неизвестно.

В Мелитополе второй день "хлопок"

27 марта на территории временно оккупированного Мелитополя также произошли несколько мощных взрывов.

Впоследствии стало известно, что густой "хлопок" посетил микрорайон вблизи кафе "Джокер" и вражеских казарм.

Законный мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в результате взрывов "пострадало" захваченное оккупантами здание, где размещались вражеские силовые структуры. Партизаны сообщали, что очень много погибших захватчиков. По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".

Пострадавших захватчиков, которых десятки, увезли в детский санаторий, на базе которого в Мелитополе размещается военный госпиталь.