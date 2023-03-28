Наразі окупанти перебувають у госпіталі. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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У Мелітополі через "бавовну" постраждало багато окупантів
За словами Федорова, постраждалих загарбників відвезли в дитячий санаторій, на базі якого в Мелітополі розміщується військовий шпиталь.
Також міський голова спростував інформацію російських пропагандистів про нібито постраждалих студентів. Це не підтверджено жодним фото або відео-кадром, і до того ж у будівлях, які були підірвані, розміщувалися виключно росіяни.
Окрім цього, Федоров розповів, що у день "бавовни" на нараді керівництво депо розпорядилося розвісити російські прапори на підприємстві. Після прильоту від начальства надійшла вже інша вказівка – прибрати триколори.
Потужні вибухи у Мелітополі 27 березня: що відомо
- 27 березня на території тимчасово окупованого Мелітополя пролунало декілька потужних вибухів.
- Згодом стало відомо, що густа "бавовна" завітала до мікрорайону поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
- Іван Федоров повідомив, що внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури. Партизани повідомляли, що є дуже багато загиблих загарбників.
- За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".
- Як виявилось, там був гуртожиток, де проживали російські терористи, а також офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ". За словами очевидців, вони бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові.