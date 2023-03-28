Про це 24 Каналу повідомив депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков. Він наголосив, що подібні вибухи не лише знищують особовий склад ворога, а й діють на психологічні настрої росіян та місцевих колаборантів.
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Депутат повідомив, що приліт відбувся 27 березня по одному з технікумів, де базувалися окупанти. Технікум слугував командним пунктом окупантів в Мелітополі.
Він перебуває фактично у центрі міста, зараз уточнюється кількість жертв з боку окупантів.
Важливо, що це відбулося серед білого дня, це дуже символічно для Мелітополя, бо сьогодні в місті діє велика кількість колаборантів і перебуває велика кількість ворожих сил, зокрема і їхніх управлінських кадрів,
– додав спікер.
Така "бавовна" дає ворогові зрозуміти, що він ніде не може відчувати себе в безпеці.
Ситуація в Запоріжжі
Ашурбеков повідомив, що загалом в Запорізькій області ситуація спокійна, однак лінія фронту постійно в напруженні. Зараз окупанти там зайняли оборонні позиції і українські військові намагаються невеликими групами, розвідкою боєм аналізувати ситуацію і готуватися до наступу.
Це паралельно відбувається з ударами по тимчасово окупованій території: починаючи з Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Енергодара, Токмака. Це в цілому складає одну велику модель підготовки до контрнаступу і ми всі віримо, що він буде по Запорізькому напрямку,
– резюмував депутат Запорізької обласної ради.
Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область
Нагадаємо, що 27 березня президент України Володимир Зеленський приїхав на передову в Запорізькій області.
За словами Ашурбекова, президент приділяє багато уваги Запорізькому напрямку, це не перший його візит з початку повномасштабної війни.
Подібними візитами президент показує наскільки Запорізький регіон стратегічно важливий в цілому для оборони та для контрнаступу,
– зауважив мовець.
Президент відвідав ключові місця Запоріжжя: від фронту до будинків, в які влучали ракети. Побачив ситуацію на власні очі і поспілкувався з постраждалими.
Зеленський в Запоріжжі: дивитись відео
Ворог продовжує обстрілювати Запоріжжя: що відомо
- Російські терористи 22 березня завдали 2 ракетні удари по двох багатоповерхівках у Запоріжжі. Спершу повідомляли, що внаслідок терористичної атаки загинула одна людина. 26 березня кількість жертв зросла. У лікарні помер 19-річний хлопець.
- Внаслідок терористичної атаки постраждали понад 30 людей. Крім того, мовилося, що постраждали троє дітей – 5, 7 та 9 років.
- Президент Володимир Зеленський опублікував відео влучання російської ракети в житловий будинок. Також у мережі опублікував інші моторошні кадри після атаки на Запоріжжя.