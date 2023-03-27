Про це президент повідомив у себе в телеграм-каналі, опублікувавши відповідне відео.

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Запорізька область. Передові позиції. Маю честь сьогодні бути тут, поруч із нашими військовими,

– повідомив Володимир Зеленський.

Президент подякував воїнам за службу та вручив державні нагороди.

"Дякую кожному нашому воїну за захист України, нашого суверенітету, наших міст, наших дітей. Ми обов'язково переможемо", – додав український лідер.

Захисники України отримали з рук Глави держави ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

У свою чергу військові подарували Президентові коїн, що є символом військового братерства.