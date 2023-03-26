Головні тези зі звернення президента для вас зібрав 24 Канал. Своє звернення Володимир Зеленський почав з подяки бійцям Національної гвардії.
Зверніть увагу Гендиректор МАГАТЕ приїде на ЗАЕС, візит Орландо Блума в Україну: хронологія 396 дня війни
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Глава держави порушив питання підтримки наших воїнів та того, що усі українці повинні бути об'єднаними у боротьбі.
Головні тези зі звернення президента для вас зібрав 24 Канал. Своє звернення Володимир Зеленський почав з подяки бійцям Національної гвардії.
Зверніть увагу Гендиректор МАГАТЕ приїде на ЗАЕС, візит Орландо Блума в Україну: хронологія 396 дня війни