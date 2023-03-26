Водночас російські окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти та вбивати цивільних. Про головні події, що трапилися за цю добу на фронті та в тилу, – розповідаємо далі.

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02:58 В Омську спалахнув великий склад із пластиком. Як повідомили російські ЗМІ, площа пожежі склала 3,5 тисячі квадратних метрів.

02:15 Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі особисто відвідає тимчасову окуповану росіянами ЗАЕС. Візит заплановано на наступний тиждень.

01:20 Окупанти у відеозверненні поскаржилися Владіміру Путіну на загороджувальні загони. Російська пропаганда заявила, що оприлюднене відео – це постановка, зроблена українцями. Водночас журналісти не забарилися й ідентифікували більшість окупантів, які записували відео.