Об этом 24 Каналу сообщил депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. Он подчеркнул, что подобные взрывы не только уничтожают личный состав врага, но и действуют на психологические настроения россиян и местных коллаборантов.

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Депутат сообщил, что прилет состоялся 27 марта по одному из техникумов, где базировались оккупанты. Техникум служил командным пунктом окупантов в Мелитополе.

Он находится фактически в центре города, сейчас уточняется количество жертв оккупантов.

Важно, что это произошло среди бела дня, это очень символично для Мелитополя, потому что сегодня в городе действует большое количество коллаборантов и большое количество вражеских сил, в том числе и их управленческих кадров,

– добавил спикер.

Такой "хлопок" дает врагу понять, что он нигде не может чувствовать себя в безопасности.

Ситуация в Запорожье

Ашурбеков сообщил, что в Запорожской области ситуация спокойная, однако линия фронта постоянно в напряжении. Сейчас оккупанты там заняли оборонительные позиции и украинские военные пытаются небольшими группами, разведкой боем анализировать ситуацию и готовиться к наступлению.

Это параллельно происходит с ударами по временно оккупированной территории: начиная с Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, Энергодара, Токмака. Это в целом составляет одну большую модель подготовки к контрнаступлению и мы все верим, что он будет по Запорожскому направлению,

– резюмировал депутат Запорожского обласного совета.

Владимир Зеленский посетил Запорожскую область

Напомним, что 27 марта президент Украины Владимир Зеленский приехал на передовую в Запорожскую область.

По словам Ашурбекова, президент уделяет большое внимание Запорожскому направлению, это не первый его визит с начала полномасштабной войны.

Подобными визитами президент показывает, насколько Запорожский регион стратегически важен в целом для обороны и для контрнаступления.

– заметил говорящий.

Президент посетил ключевые места Запорожья: от фронта до домов, в которые попадали ракеты. Увидел ситуацию своими глазами и пообщался с пострадавшими.

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