Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности городского главы Запорожья Анатолий Куртев, пишет 24 Канал. Он сообщил, что в результате обстрела Запорожья известно об одном погибшем человеке.

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Один пострадавший в очень тяжелом состоянии

По словам Куртева, человек погиб в больнице, куда был доставлен в очень тяжелом состоянии. Кроме того, он отметил, что 22 человека по состоянию на утро 23 марта находятся в больнице.

Из них 13 человек в состоянии средней тяжести и еще 4 "тяжелых". Среди пострадавших 18-летний подросток, который находится в критическом состоянии. Куртев сообщил, что за его жизнь борются врачи.

Остальные пострадавшие находятся в больнице с легкой степенью тяжести. Среди них 3 ребенка, за которыми наблюдают и работают психологи.

Всего, по данным ГСЧС, пострадало 32 человека Спасатели уточнили, что речь идет о 20 мужчинах, 9 женщинах и 3 детях.

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