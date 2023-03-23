Об этом в эфире телемарафона рассказал исполняющий обязанности городского главы Запорожья Анатолий Куртев, пишет 24 Канал. Он сообщил, что в результате обстрела Запорожья известно об одном погибшем человеке.
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Один пострадавший в очень тяжелом состоянии
По словам Куртева, человек погиб в больнице, куда был доставлен в очень тяжелом состоянии. Кроме того, он отметил, что 22 человека по состоянию на утро 23 марта находятся в больнице.
Из них 13 человек в состоянии средней тяжести и еще 4 "тяжелых". Среди пострадавших 18-летний подросток, который находится в критическом состоянии. Куртев сообщил, что за его жизнь борются врачи.
Остальные пострадавшие находятся в больнице с легкой степенью тяжести. Среди них 3 ребенка, за которыми наблюдают и работают психологи.
Всего, по данным ГСЧС, пострадало 32 человека Спасатели уточнили, что речь идет о 20 мужчинах, 9 женщинах и 3 детях.
Россия атаковала Запорожье 22 марта: что известно о теракте
- Российские военные утром 22 марта в очередной раз атаковали Запорожье, выпустив по городу 6 ракет. Одна из ракет оккупантов попала в многоэтажку. Во время тревоги в городе слышали сразу несколько взрывов.
- Пока точно неизвестно, каким типом ракеты россияне атаковали дом в Запорожье. Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что оккупанты, вероятно, атаковали город с "Торнадо-С".
- Это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. По словам Игната, средства ПВО не могут перехватить такую ракету, в том числе и ЗРК Patriot, которую должна получить Украина. В то же время в ГСЧС сообщили, что враг атаковал город с РСЗО "Смерч".
- На ракетный террор отреагировал Владимир Зеленский, который опубликовал видео попадания в здание. На видео видно, что ракета падает на дом по баллистической траектории.
- Анатолий Куртев сообщал, что в двух домах, куда попали россияне, разрушено по одному подъезду. По его словам, квартиры не подлежат проживанию.
- В США считают, что Россия могла целенаправленно атаковать жилые дома. Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал, что удар по Запорожью – это российский сценарий.
- По состоянию на 19:00 22 марта поисково-спасательные работы завершены.