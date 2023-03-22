Местный телеграмм-канал опубликовал фотографию флага на одном из балконов дома в Запорожье, который атаковали оккупанты. Украинский флаг на балконе – это символ, демонстрирующий оккупантам, что им не удастся сломать Украину, несмотря на все кровавые теракты.
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Ермак обещает ответ за теракт России
Также на фотографию из Запорожья обратил внимание руководителя Офиса Президента Андрей Ермак, распространивший фотографию в своих социальных сетях.
Он отметил, что Россия получит ответ за свои террористические действия против Украины. "Запорожье. За все теракты будет ответ", – отметил Ермак.
Украинский флаг на балконе разрушенного дома в Запорожье / Фото Оперативно by HLEP
Россия обстреляла Запорожье 22 марта: что известно о террористической атаке
- Российские террористические войска систематически обстреливают Запорожье, в том числе из комплексов ЗРК С-300. Эти ракеты перехватить невозможно, поскольку у Украины нет нужных средств.
- В среду, 22 марта, оккупационные войска в очередной раз атаковали Запорожье. Утром в городе раздалось сразу несколько взрывов во время воздушной тревоги.
- Ермак сообщал, что российские войска обстреляли жилые дома Запорожья, а также остров Хортица. По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, Россия выпустила по городу 6 ракет. Одна из ракет россиян попала в многоэтажное здание. Каким типом ракет атаковала Россия – пока неизвестно.
- В результате обстрела многоэтажки известно об одном погибшем человеке, умершем в больнице. Юрий Малашко сообщил о 17 пострадавших. Также в больницу обратилось трое детей младше 10 лет.
- На ракетный террор в Запорожье отреагировал Владимир Зеленский. Он опубликовал видео попадания ракеты в дом, а также осудил обстрел.