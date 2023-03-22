Місцевий телеграм-канал опублікував світлину прапора на одному з балконів будинку в Запоріжжі, який атакували окупанти. Український прапор на балконі – це символ, який демонструє окупантам, що їм вдасться зламати Україну, попри всі криваві теракти.
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Єрмак обіцяє відповідь за теракт Росії
Також на світлину із Запоріжжя звернув увагу керівника Офісу Президента Андрій Єрмак, який поширив фотографію у своїх соціальних мережах.
Він наголосив, що Росія отримає відповідь за свої терористичні дії проти України. "Запоріжжя. За всі теракти буде відповідь", – зазначив Єрмак.
Український прапор на балконі зруйнованого будинку в Запоріжжі / Фото Оперативно by HLEP
Росія обстріляла Запоріжжя 22 березня: що відомо про терористичну атаку
- Російські терористичні війська систематично обстрілюють Запоріжжя, зокрема з комплексів ЗРК С-300. Ці ракети перехопити неможливо, оскільки в Україні немає потрібних засобів.
- У середу, 22 березня, окупаційні війська вкотре атакували Запоріжжя. Зранку в місті пролунало відразу кілька вибухів під час повітряної тривоги.
- Єрмак повідомляв, що російські війська обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортиця. За словами голови Запорізької ОВА Юрія Малашка, Росія випустила по місту 6 ракет. Одна з ракет росіян влучила в багатоповерховий будинок. Яким типом ракет атакувала Росія – наразі не відомо.
- Унаслідок обстрілу багатоповерхівки відомо про одну загиблу людину, яка померла в лікарні. Юрій Малашко повідомив про 17 постраждалих. Також до лікарні звернулося троє дітей віком до 10 років.
- На ракетний терор у Запоріжжі відреагував Володимир Зеленський. Він опублікував відео влучання ракети в будинок, а також засудив обстріл.