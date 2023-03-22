У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити проблему.

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На місці витоку газу очікують фахівців для вирішення проблеми

Зазначимо, що від ДСНС для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 45 осіб особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки.

Водночас вогнеборці працюють за іншою адресою, де внаслідок атаки сталося загоряння даху станції технічного обслуговування на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу.

Від ДСНС працює 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.

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