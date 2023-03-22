У сусідньому багатоповерховому будинку, який зазнав пошкоджень, почався витік газу. Наразі очікують на фахівців, які зможуть вирішити проблему.
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На місці витоку газу очікують фахівців для вирішення проблеми
Зазначимо, що від ДСНС для проведення аварійно-рятувальних робіт, гасіння пожеж і порятунку людей працює 45 осіб особового складу та 10 одиниць спеціальної техніки.
Водночас вогнеборці працюють за іншою адресою, де внаслідок атаки сталося загоряння даху станції технічного обслуговування на загальній площі 20 квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу.
Від ДСНС працює 10 рятувальників та 2 одиниці спеціальної техніки.
Росія 22 березня атакувала Запоріжжя: що відомо про трагедію
- У Запоріжжі під час повітряної тривоги близько 11:40 пролунало кілька вибухів. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що російські війська обстріляли житлові будинки Запоріжжя, а також острів Хортицю.
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що Росія завдала удару шістьма ракетами. Одна з ракет росіян влучила в багатоповерховий будинок. Відео прильоту опублікував президент Володимир Зеленський і засудив терористичний акт. Яким типом ракети атакувала Росія – не відомо.
- Унаслідок трагедії відомо про одну загиблу людину, яка померла в лікарні. Юрій Малашко повідомив про 17 постраждалих, серед яких двоє дітей. За його інформацією, у важкому стані четверо людей і семеро у легкому.
- Директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко повідомив, що до медичного закладу звернулися троє дітей.