В соседнем многоэтажном доме, который получил повреждения, началась утечка газа. Сейчас ожидают специалистов, которые смогут решить проблему.

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На месте утечки газа ожидают специалистов для решения проблемы

Отметим, что от ГСЧС для проведения аварийно-спасательных работ, тушения пожаров и спасения людей работает 45 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.

В то же время пожарные работают по другому адресу, где в результате атаки произошло возгорание крыши станции технического обслуживания на общей площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидируют пожар.

От ГСЧС работает 10 спасателей и 2 единицы специальной техники.

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