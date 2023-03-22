Это произошло из-за того, что Запорожье является прифронтовым городом, куда вражеские снаряды после пуска могут долетать через секунды. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.

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Не смогут среагировать и Patriot

Юрий Игнат подчеркнул, что Запорожье находится недалеко от линии боевого столкновения. И атака 22 марта, скорее всего, была совершена из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Вероятно, из "Торнадо-С".

Понятно, что это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. От пуска до попадания секунды, десятки секунд,

– подчеркнул Юрий Игнат.

При этом от таких попаданий не смогли бы уберечь и системы ПВО Patriot. Спикер командования Воздушных сил сказал, что реактивные и ствольные снаряды летят по баллистической траектории и летят быстро.

"И средства ПВО не могут его перехватывать", – сказал Юрий Игнат. Зато может израильская система "Купол", однако она может покрывать довольно небольшую территорию.

Угроза прифронтовых городов остается

Когда есть информация и разведданные о возможных пусках ракет, работе реактивной или ствольной артиллерии, в Украине объявляется воздушная тревога. В Восточных и Южных регионах часто объявляется ракетная опасность из-за угрозы применения:

баллистических ракет, в частности, С-300,

РСЗО.

Так что пренебрегать ею, пренебрегать своей жизнью, категорически нельзя. Следует сразу направляться к укрытию. Однако, к сожалению, не всегда эта информация может быть вовремя предоставлена, что приводит к таким террористическим атакам, как в среду 22 марта в Запорожье.

"Поэтому угроза прифронтовых городов остается", – подчеркнул Юрий Игнат.

Террористическая атака в Запорожье 22 марта: коротко