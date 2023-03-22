Это произошло из-за того, что Запорожье является прифронтовым городом, куда вражеские снаряды после пуска могут долетать через секунды. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, сообщает 24 Канал.
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Не смогут среагировать и Patriot
Юрий Игнат подчеркнул, что Запорожье находится недалеко от линии боевого столкновения. И атака 22 марта, скорее всего, была совершена из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Вероятно, из "Торнадо-С".
Понятно, что это реактивная артиллерия, которая летит очень быстро. От пуска до попадания секунды, десятки секунд,
– подчеркнул Юрий Игнат.
При этом от таких попаданий не смогли бы уберечь и системы ПВО Patriot. Спикер командования Воздушных сил сказал, что реактивные и ствольные снаряды летят по баллистической траектории и летят быстро.
"И средства ПВО не могут его перехватывать", – сказал Юрий Игнат. Зато может израильская система "Купол", однако она может покрывать довольно небольшую территорию.
Угроза прифронтовых городов остается
Когда есть информация и разведданные о возможных пусках ракет, работе реактивной или ствольной артиллерии, в Украине объявляется воздушная тревога. В Восточных и Южных регионах часто объявляется ракетная опасность из-за угрозы применения:
- баллистических ракет, в частности, С-300,
- РСЗО.
Так что пренебрегать ею, пренебрегать своей жизнью, категорически нельзя. Следует сразу направляться к укрытию. Однако, к сожалению, не всегда эта информация может быть вовремя предоставлена, что приводит к таким террористическим атакам, как в среду 22 марта в Запорожье.
"Поэтому угроза прифронтовых городов остается", – подчеркнул Юрий Игнат.
Террористическая атака в Запорожье 22 марта: коротко
- Утром 22 марта русские войска атаковали Запорожье. В городе раздалось сразу несколько взрывов. В результате обстрела обрушились этажи, а также горят балконы.
- По словам главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, Россия выпустила по городу 6 ракет. 2 из них попали по двум многоэтажкам в городе. Отметим, что неизвестно, каким типом ракет атаковала Россия.
- Кстати говоря, одна из ракет застряла в доме и не разорвалась. В сети обнародовали соответствующее фото.
- В результате обстрела многоэтажки известно об одном погибшем человеке, он умер в больнице По состоянию на 14:00 в больницах в результате теракта находятся 25 человек. Среди пострадавших – трое детей.
- На ракетный террор в Запорожье отреагировал Владимир Зеленский. Он опубликовал видео попадания ракеты в здание, а также осудил обстрел.