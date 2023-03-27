Як виявилось, "прилетіло" по будівлях, в яких окупанти облаштували так звану "адміністрацію" спецслужби "МГБ" та гуртожиток. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що відомо про нову "бавовну" у Мелітополі
За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".
Тож сьогодні зранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи,
– розповів Федоров.
Там був гуртожиток, де проживали російські терористи, а також офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ".
"Очевидці бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові", – зазначив міський голова.
Федоров додав, що ворог часто прикривається саме цивільним населенням або серед житлових кварталів розміщує свою військову техніку та казарми для проживання військових.
Наслідки "бавовни" у Мелітополі / фото Івана Федорова
Що відбувається у Мелітополі / фото Івана Федорова
Вибухи у Мелітопольському районі
До речі, у селищі Веселе Мелітопольського району зранку 27 березня також щось сталося на одній з автомийок, теж "націоналізованій" окупантами, розповів Федоров.
За інформацією місцевих мешканців, гучно було і в Токмаку. Наразі уточнюють інформацію щодо втрат, які поніс ворог.
Вибухи у Мелітополі: останні новини
- Зранку 27 березня у тимчасово окупованому Мелітополі прогриміло декілька потужних вибухів.
- Згодом Федоров повідомив, що густа "бавовна" завітала на мікрорайоні поблизу кафе "Джокер" і ворожих казарм.
- Внаслідок вибухів "постраждала" захоплена окупантами будівля, де розміщувались ворожі силові структури.
- Партизани повідомляли, що є дуже багато загиблих загарбників.