Як виявилось, "прилетіло" по будівлях, в яких окупанти облаштували так звану "адміністрацію" спецслужби "МГБ" та гуртожиток. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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За словами мера, у захоплених будівлях технікуму і вишу були розташовані казарми та так звана "адміністрація" ворожої спецслужби "МГБ".

Тож сьогодні зранку саме в цих двох будівлях і пролунали вибухи,

– розповів Федоров.

Там був гуртожиток, де проживали російські терористи, а також офісне приміщення, де проходило службу безпосереднє керівництво так званого "МГБ".

"Очевидці бачили, як просто у спідній білизні вибігали з цього гуртожитку російські військові", – зазначив міський голова.

Федоров додав, що ворог часто прикривається саме цивільним населенням або серед житлових кварталів розміщує свою військову техніку та казарми для проживання військових.



Наслідки "бавовни" у Мелітополі / фото Івана Федорова



Що відбувається у Мелітополі / фото Івана Федорова

Вибухи у Мелітопольському районі

До речі, у селищі Веселе Мелітопольського району зранку 27 березня також щось сталося на одній з автомийок, теж "націоналізованій" окупантами, розповів Федоров.

За інформацією місцевих мешканців, гучно було і в Токмаку. Наразі уточнюють інформацію щодо втрат, які поніс ворог.

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