Как оказалось, "прилетело" по зданиям, в которых оккупанты обустроили так называемую "администрацию" спецслужбы "МГБ" и общежитие. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Уничтожены 2 вражеских подразделения, – мэр Мелитополя рассказал о результатах работы "хлопков"
Что известно о новом "хлопке" в Мелитополе
По словам мэра, в захваченных зданиях техникума и вуза находились казармы и так называемая "администрация" вражеской спецслужбы "МГБ".
Поэтому сегодня утром именно в этих двух зданиях и раздались взрывы,
– рассказал Федоров.
Там было общежитие, где проживали российские террористы, а также офисное помещение, где проходило службу непосредственное руководство так называемого "МГБ".
"Очевидцы видели, как просто в нижнем белье выбегали из этого общежития российские военные", – отметил мэр.
Федоров добавил, что враг часто прикрывается гражданским населением или среди жилых кварталов размещает свою военную технику и казармы для проживания военных.
Последствия "хлопка" в Мелитополе / фото Ивана Федорова
Что происходит в Мелитополе / фото Ивана Федорова
Взрывы в Мелитопольском районе
Кстати, в поселке Веселое Мелитопольского района утром 27 марта также что-то произошло на одной из автомоек, тоже "национализированной" оккупантами, рассказал Федоров.
По информации местных жителей, было громко и в Токмаке. В настоящее время уточняют информацию о потерях, которые понес враг.
Взрывы в Мелитополе: последние новости
- Утром 27 марта во временно оккупированном Мелитополе прогремело несколько мощных взрывов.
- Позже Федоров сообщил, что густой "хлопок" посетил микрорайон возле кафе "Джокер" и вражеских казарм.
- В результате взрывов "пострадало" захваченное оккупантами здание, где размещались вражеские силовые структуры.
- Партизаны сообщали, что есть очень много погибших захватчиков.